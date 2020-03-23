В Дагестане начали слежку за распространением ложных данных о коронавирусе

Автор Габи

В Республике Дагестан будут следить за теми, кто распространяет ложные данные о коронавирусе Так, молодогвардейцы развернули информационный штаб для того, чтобы отслеживать вбросы недостоверной информации в средства массовой информации и соцсети. Все это будет передано в Роскомнадзор.