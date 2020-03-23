Помимо этого, волонтёры будут осуществлять звонки пожилым жителям региона, интересоваться их самочувствием, а также информировать об официальных данных во избежание паники и распространения ложной информации. Также будут оказывать адресную помощь с доставкой продуктов питания или лекарств пожилым.
В Дагестане начали слежку за распространением ложных данных о коронавирусе
- Автор Габи
- 23 марта, 2020. Понедельник 16:45
В Республике Дагестан будут следить за теми, кто распространяет ложные данные о коронавирусе Так, молодогвардейцы развернули информационный штаб для того, чтобы отслеживать вбросы недостоверной информации в средства массовой информации и соцсети. Все это будет передано в Роскомнадзор.
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