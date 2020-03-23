Большой палец на правой руке превратили в виртуальную левую руку

Японские учёные смогли сымитировать целую руку с помощью одного пальца другой руки.

Учёными Технического университета Тоёхаси был создан аппарат, который позволяет осуществлять управление виртуальной левой рукой с помощью большого пальца правой руки. Испытуемым необходимо было надеть очки виртуальной реальности и за пять минут наблюдать за виртуальной рукой, делая движения большим пальцем.

После этого в виртуальной реальности к руке участников эксперимента приставлялся нож, а специальными датчиками фиксировалась активность кожи левой руки добровольцев. Наличие или отсутствие стресса выявлялось по увеличению потоотделения, потому что этот процесс является первым признаком беспокойства. В случае, когда испытуемые ощущали виртуальную руку как собственную, электрическая активность увеличивалась.

Затем каждый участник эксперимента заполнил опросник, где ему предлагалось дать оценку, на сколько у него получилось ощутить виртуальную руку как свою собственную.

Учёные надеются, что создание протезов под управлением здоровых конечностей значительно облегчит жизнь людям, которые пережили ампутацию или повреждение спинного мозга.