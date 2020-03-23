На Ставрополье инфекционист признала вину в нарушении режима самоизоляции
- Автор Габи
- 23 марта, 2020. Понедельник 15:21
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медицинской академии Ставрополя Ирина Санникова дала кооментарии на обвинения в свой адрес. Известно, что она скрыла от руководства поездку в Испанию и решила не соблюдать карантин.
Она признала себя виновной и отметила, что на данный момент чувствует себя плохо.
Согласно информации, представленной губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым, в регионе зафиксировано первое подозрение на коронавирусную инфекцию. Он назвал поведение врача безответственным.
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