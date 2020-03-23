ЗАМАНА - В российском городе убили полицейского

В российском городе убили полицейского

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23 марта, 2020. Понедельник 14:39
В российском городе убили полицейского

В Волгограде убили сотрудника МВД, сообщает "Лента.ру".

В российском городе убили полицейского
Происшествия

По полученной информации, сотрудника полиции убил ножом гражданин, пребывавший в наркотическом состоянии. Убийство случилось примерно в 14:00 на улице, где размещается здание местного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК).

 

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