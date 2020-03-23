По полученной информации, сотрудника полиции убил ножом гражданин, пребывавший в наркотическом состоянии. Убийство случилось примерно в 14:00 на улице, где размещается здание местного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК).
В российском городе убили полицейского
- Автор Мадина
- 23 марта, 2020. Понедельник 14:39
В Волгограде убили сотрудника МВД, сообщает "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- Обнаружена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток
- Запущен портал с цифровыми сервисами на время борьбы с коронавирусом
- Владимир Иванов: «Мы должны принять все превентивные меры, чтобы не допустить проникновения и распространения вируса»
- Владимир Иванов: «Мы должны принять все превентивные меры, чтобы не допустить проникновения и распространения вируса»
- Обсуждены перспективы развития машиностроительных предприятий Дагестана