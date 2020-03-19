ЗАМАНА - Министерство советует остерегаться мошенников

Министерство советует остерегаться мошенников

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19 марта, 2020. Четверг 19:39
Министерство советует остерегаться мошенников

Министерство здравоохранения республики Дагестан предупреждает о возможных происках мошенников. Жители Ставропольского края стали получать в мессенджерах сообщения о том, что якобы по домам начнут ходить медицинские работники для проведения анализов на коронавирус. Не доверяйте недостоверной информации, распространяемой с целью обмана. Как утверждает ведомство, осмотры на дому врачами проводятся только в том случае, если человек побывавший в местах, где были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, находится в самоизоляции на карантине. Все представители медицинских организаций имеют соответствующее удостоверение. Минздрав РД призывает жителей республики быть бдительными и осторожными. Подобные мошенники могут появиться и в нашем регионе. Рекомендовано при любых ситуациях звонить на горячую линию Роспотребнадзора по номеру: (8722) 69-19-52 Источник: http://mirmol.ru/obshhestvo/ostorozhno-moshenniki-minzdrav-rd-prizyvaet-zhitelej-respubliki-byt-bditelnymi/

Министерство советует остерегаться мошенников
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