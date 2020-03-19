Как сообщают, колонна армейских грузовиков увезла из Бергамо примерно 60 гробов. Как минимум 31 гроб перевезли в Модену. Использование находящегося там крематория уже подтверждено префектурой и сотрудниками медицинских учреждений.
Крематорий в Италии оказался перегружен из-за коронавируса
- Автор Мадина
- 19 марта, 2020. Четверг 15:05
Военных итальянской армии привлекли к перевозке тел погибших от коронавируса из-за того, что крематорий города Бергамо оказался переполнен. Об этом сообщает агентство ANSA.