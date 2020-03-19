ЗАМАНА - Крематорий в Италии оказался перегружен из-за коронавируса

Крематорий в Италии оказался перегружен из-за коронавируса

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19 марта, 2020. Четверг 15:05
Крематорий в Италии оказался перегружен из-за коронавируса

Военных итальянской армии привлекли к перевозке тел погибших от коронавируса из-за того, что крематорий города Бергамо оказался переполнен. Об этом сообщает агентство ANSA.

Крематорий в Италии оказался перегружен из-за коронавируса
Происшествия

Как сообщают, колонна армейских грузовиков увезла из Бергамо примерно 60 гробов. Как минимум 31 гроб перевезли в Модену. Использование находящегося там крематория уже подтверждено префектурой и сотрудниками медицинских учреждений.

 

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