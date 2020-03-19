Глава Советского района Махачкалы стал фигурантом дела

В отношении Руководителя Советского района Махачкалы начато уголовное дело. Сведения об этом опубликованы на официальном сайте Следственного управления СК России по Дагестану.

Сообщают, что участниками уголовного дела стали также заместитель руководителя района, его родной брат, а также директор одной ДЮСШ Махачкалы.

Сообщают, что их подозревают в краже денежных средств.