ЗАМАНА - Глава Советского района Махачкалы стал фигурантом дела

Глава Советского района Махачкалы стал фигурантом дела

Автор
19 марта, 2020. Четверг 14:01
Глава Советского района Махачкалы стал фигурантом дела

В отношении Руководителя Советского района Махачкалы начато уголовное дело. Сведения об этом опубликованы на официальном сайте Следственного управления СК России по Дагестану.

Глава Советского района Махачкалы стал фигурантом дела
Происшествия

Сообщают, что участниками уголовного дела стали также заместитель руководителя района, его родной брат, а также директор одной ДЮСШ Махачкалы.

Сообщают, что их подозревают в краже денежных средств.

 

Прочитано 44 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top