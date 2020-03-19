В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

Сообщают, что первые симптомы 79-летняя женщина почувствовала еще 13 марта. Она лечилась в частной клинике, но через 2 дня ее перевели в инфекционную больницу, результат на коронавирус оказался положительным. В госпитале пенсионерка пребывала в изолированном боксе и получала комплексную интенсивную терапию. Смерть случилась в результате пневмонии на фоне ряда хронических заболеваний: сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническая болезнь сердца.