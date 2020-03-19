ЗАМАНА - В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

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19 марта, 2020. Четверг 11:17
В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Москве в инфекционном госпитале скончалась пенсионерка, у которой обнаружили коронавирус. 

В России зафиксирована первая смерть от коронавируса
Происшествия

Сообщают, что первые симптомы 79-летняя женщина почувствовала еще 13 марта. Она лечилась в частной клинике, но через 2 дня ее перевели в инфекционную больницу, результат на коронавирус оказался положительным. В госпитале пенсионерка пребывала в изолированном боксе и получала комплексную интенсивную терапию. Смерть случилась в результате пневмонии на фоне ряда хронических заболеваний: сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническая болезнь сердца.

 

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