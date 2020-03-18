ЗАМАНА - Армения прекратила авиасообщение с Россией

Армения прекратила авиасообщение с Россией

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18 марта, 2020. Среда 15:40
Армения прекратила авиасообщение с Россией

Армения закрыла авиасообщение с РФ, передают РИА Новости.

Армения прекратила авиасообщение с Россией
Происшествия

Как сообщают, такое решение о временном закрытии авиалиний вступит в силу уже сегодня 18 марта.

Посольство России в Ереване рекомендует российским гражданам вернуться в страну самолетом в максимально короткие сроки.

 

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