Армения прекратила авиасообщение с Россией

Как сообщают, такое решение о временном закрытии авиалиний вступит в силу уже сегодня 18 марта.

Посольство России в Ереване рекомендует российским гражданам вернуться в страну самолетом в максимально короткие сроки.