Как сообщают, такое решение о временном закрытии авиалиний вступит в силу уже сегодня 18 марта.
Посольство России в Ереване рекомендует российским гражданам вернуться в страну самолетом в максимально короткие сроки.
Армения закрыла авиасообщение с РФ, передают РИА Новости.
Как сообщают, такое решение о временном закрытии авиалиний вступит в силу уже сегодня 18 марта.
Посольство России в Ереване рекомендует российским гражданам вернуться в страну самолетом в максимально короткие сроки.
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