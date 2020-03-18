Минздрав Дагестана проверит участковую больницу региона

В сети появилась информация, что участковая больница Дагестана осталась без лекарств. Речь идёт о Кубачинской участковой больнице Дахадаевского района.

Минздрав РД проинформировал, что будет проведена служебная проверка по обращению ОНФ о том, что в ФАПе с. Кубачи Дахадаевского района нет должного обеспечения лекарственными средствами.

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