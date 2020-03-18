Минздрав РД проинформировал, что будет проведена служебная проверка по обращению ОНФ о том, что в ФАПе с. Кубачи Дахадаевского района нет должного обеспечения лекарственными средствами.
.
Минздрав Дагестана проверит участковую больницу региона
- Автор Габи
- 18 марта, 2020. Среда 15:04
В сети появилась информация, что участковая больница Дагестана осталась без лекарств. Речь идёт о Кубачинской участковой больнице Дахадаевского района.
Минздрав РД проинформировал, что будет проведена служебная проверка по обращению ОНФ о том, что в ФАПе с. Кубачи Дахадаевского района нет должного обеспечения лекарственными средствами.