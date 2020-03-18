Сведения об этом передает официальный сайт РИА «Дагестан».
Сообщают, что УФАС потребуют штрафы с частных компаний за сговор на сумму 34 миллиона рублей.
Дагестанский УФАС начал работать решительно и жестко против нарушителей закона.
Сведения об этом передает официальный сайт РИА «Дагестан».
Сообщают, что УФАС потребуют штрафы с частных компаний за сговор на сумму 34 миллиона рублей.
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