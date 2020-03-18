ЗАМАНА - ФАС Дагестана оштрафовала три компании за сговор

ФАС Дагестана оштрафовала три компании за сговор

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18 марта, 2020. Среда 14:51
ФАС Дагестана оштрафовала три компании за сговор

Дагестанский УФАС начал работать решительно и жестко против нарушителей закона.

ФАС Дагестана оштрафовала три компании за сговор
Происшествия

Сведения об этом передает официальный сайт РИА «Дагестан».

Сообщают, что УФАС потребуют штрафы с частных компаний за сговор на сумму 34 миллиона рублей.

 

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