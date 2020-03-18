Соответствующий указ был подписан главой РД Владимыром Васильевым. Местные власти запретили проведение массовых мероприятий. Причиной профилактических мер стало распространение коронавируса.
Дагестан вводит режим повышенной готовности
- Автор Габи
- 18 марта, 2020. Среда 13:34
Республика Дагестан вводит режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он начинает действовать с 19 марта.
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