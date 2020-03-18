ЗАМАНА - Дагестан вводит режим повышенной готовности

Дагестан вводит режим повышенной готовности

Автор
18 марта, 2020. Среда 13:34
Дагестан вводит режим повышенной готовности

Республика Дагестан вводит режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он начинает действовать с 19 марта.

Дагестан вводит режим повышенной готовности
Происшествия

Соответствующий указ был подписан главой РД Владимыром Васильевым. Местные власти запретили проведение массовых мероприятий. Причиной профилактических мер стало распространение коронавируса.

 

Прочитано 29 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top