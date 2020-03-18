Причиной гибели рыбы в озере Ак-Гель оказалась токсичность вод
- Автор Мадина
- 18 марта, 2020. Среда 08:33
Как заявляют эксперты Росрыболовства по Северному Кавказу, массовая гибель рыбы в озере Ак-Гель г. Махачкалы произошла из-за токсичности воды.
Эксперименты выявили, что в образце воды из Ак-Гель большое количество фенола, натрия, магния и синтетических поверхностно-активных веществ, входящих в состав моющих средств.
При изучении погибшей рыбы не было найдено каких-либо паразитaрных заболеваний, способных привести к подобной ситуации. В настоящее время Цeнтральный отдeл рыбoохраны проводит поиски источника загрязнения озера Ак-Гель токсичными веществами.
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