Как заявляют эксперты Росрыболовства по Северному Кавказу, массовая гибель рыбы в озере Ак-Гель г. Махачкалы произошла из-за токсичности воды.

Эксперименты выявили, что в образце воды из Ак-Гель большое количество фенола, натрия, магния и синтетических поверхностно-активных веществ, входящих в состав моющих средств.

При изучении погибшей рыбы не было найдено каких-либо паразитaрных заболеваний, способных привести к подобной ситуации. В настоящее время Цeнтральный отдeл рыбoохраны проводит поиски источника загрязнения озера Ак-Гель токсичными веществами.