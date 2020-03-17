Причина смерти матери выясняется. Девочку передали сестре матери.
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
- Автор Мадина
- 17 марта, 2020. Вторник 15:40
Двухлетний ребенок пробыл 2 дня один дома с трупом скончавшейся матери в Москве, передает ТАСС.
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