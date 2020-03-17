ЗАМАНА - В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

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17 марта, 2020. Вторник 15:40
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

Двухлетний ребенок пробыл 2 дня один дома с трупом скончавшейся матери в Москве, передает ТАСС.

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Происшествия

Причина смерти матери выясняется. Девочку передали сестре матери.

 

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