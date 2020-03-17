В сообщении призывают граждан республики закрыть в это время окна и балконы. Распостранители ссылаются на то, что информация получена в военной части, что не является правдой.
В Дагестане распространяют очередную фейковую информацию
- Автор Габи
- 17 марта, 2020. Вторник 12:27
В соц.сетях в Дагестане начали распространять ложную информацию о том, что якобы с 23:00 до 5:00 вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции.
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