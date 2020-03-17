Свитки Мертвого моря оказались подделкой

После серьезного исследования коллекции свитков Мертвого моря, которые пребывают в Музее Библии в Вашингтоне, специалисты поняли, что они фейковые. Сведения об этом передает издание Science Alert 16 марта.

Древние свитки были исследованы с помощью традиционной и 3D-микроскопии. В итоге было выявлено, что некоторые части имеют современную письменность, которая была нанесена на древние образцы кожи и покрыта животным клеем, дабы подделать блеск настоящих свитков.

Хоть такое открытие и оставляет неприятный осадок, сотрудники музея посчитали, что использованные во время анализа методы могут помочь далее для определения подлинности других древних свитков.

Свитки Мертвого моря имеют самые древние основы Ветхого Завета и датируются III в. до нашей эры по I век нашей эры. Они были обнаружены в 1947 году в пещерах Кумран на Мертвом море.