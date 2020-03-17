Актер написал, что получил результаты теста на коронавирус утром 16 марта. Он сообщил, что чувствует себя нормально, симптомов вируса пока нет, но он на карантине. Эльба обещал держать людей в курсе и попросил не впадать в панику.
Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом
- Автор Мадина
- 17 марта, 2020. Вторник 00:00
Известный актер кино Идрис Эльба сообщил , что болеет коронавирусом. Об этом он объявил в своем Twitter-аккаунте.
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