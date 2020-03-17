ЗАМАНА - Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

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17 марта, 2020. Вторник 00:00
Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

Известный актер кино Идрис Эльба сообщил , что болеет коронавирусом. Об этом он объявил в своем Twitter-аккаунте.

Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом
Происшествия

Актер написал, что получил результаты теста на коронавирус утром 16 марта. Он сообщил, что чувствует себя нормально, симптомов вируса пока нет, но он на карантине. Эльба обещал держать людей в курсе и попросил не впадать в панику. 

 

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