Самолет Boeing 787-9 Dreamliner вылетел в 02:45 по местному времени в воскресенье, 15 марта, из Папеэте во Французской Полинезии и в 05:59 в понедельник, 16 марта, без транзитных остановок приземлился в Париже. Лайнер преодолел маршрут длиной 15 715 километров за 16,5 часа. А скорость движения воздушного судна была быстрее из-за попутного ветра.
Пассажирский самолет совершил самый долгий в истории перелет из-за коронавируса
- Автор Мадина
- 16 марта, 2020. Понедельник 15:53
Лайнер французской авиакомпании Air Tahiti сделал самый продолжительный перелет в истории гражданской авиации из-за тяжелой ситуации COVID-19. Об этом сообщает The National.
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