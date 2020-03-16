ЗАМАНА - Пассажирский самолет совершил самый долгий в истории перелет из-за коронавируса

Пассажирский самолет совершил самый долгий в истории перелет из-за коронавируса

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16 марта, 2020. Понедельник 15:53
Пассажирский самолет совершил самый долгий в истории перелет из-за коронавируса

Лайнер французской авиакомпании Air Tahiti сделал самый продолжительный перелет в истории гражданской авиации из-за тяжелой ситуации COVID-19. Об этом сообщает The National.

Пассажирский самолет совершил самый долгий в истории перелет из-за коронавируса
Происшествия

Самолет Boeing 787-9 Dreamliner вылетел в 02:45 по местному времени в воскресенье, 15 марта, из Папеэте во Французской Полинезии и в 05:59 в понедельник, 16 марта, без транзитных остановок приземлился в Париже. Лайнер преодолел маршрут длиной 15 715 километров за 16,5 часа. А скорость движения воздушного судна была быстрее из-за попутного ветра.

 

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