Пассажирский самолет совершил самый долгий в истории перелет из-за коронавируса

Самолет Boeing 787-9 Dreamliner вылетел в 02:45 по местному времени в воскресенье, 15 марта, из Папеэте во Французской Полинезии и в 05:59 в понедельник, 16 марта, без транзитных остановок приземлился в Париже. Лайнер преодолел маршрут длиной 15 715 километров за 16,5 часа. А скорость движения воздушного судна была быстрее из-за попутного ветра.