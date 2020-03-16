Молодой человек с подругой распивали вместе спиртное, в процессе чего у них произошла ссора. Мужчина набросился на девушку с кулаками и пару раз нанёс удары по её голове.

После того, как подруга потеряла сознание, парень погрузил её в тачку, затем отвез на пустырь, обложил тряпьем и сжёг. Для того, чтобы полностью избавиться от улик, он порубил тело топором, и кусочки выбросил в реку.