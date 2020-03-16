ЗАМАНА - На Ставрополье сожгли и расчленили труп убитой девушки

На Ставрополье сожгли и расчленили труп убитой девушки

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16 марта, 2020. Понедельник 13:20
На Ставрополье сожгли и расчленили труп убитой девушки

Подозреваемого в зверском убийстве задержали в Кировском районе Ставрополья.

На Ставрополье сожгли и расчленили труп убитой девушки
Происшествия

Жестокое убийство расследуют в Кировском городском округе Ставрополья. Подозреваемым в данном деле является 24-летний житель станицы Марьинской.

Молодой человек с подругой распивали вместе спиртное, в процессе чего у них произошла ссора. Мужчина набросился на девушку с кулаками и пару раз нанёс удары по её голове.

После того, как подруга потеряла сознание,  парень погрузил её в тачку, затем отвез на пустырь, обложил тряпьем и сжёг. Для того, чтобы полностью избавиться от улик, он порубил тело топором, и кусочки выбросил в реку.

 
 

Предполагаемый убийца находится под арестом.

 

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