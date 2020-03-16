В Дагестане ожидается усиление ветра

В прибрежных районах Дагестана усилится ветер. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по РД.

Сообщается, что северо-западный ветер усилится до 13-18 метров в секунду. Высота волн составит от 1 до 2 метров. Представитель пресс-службы МЧС подчеркнул, что население должно быть бдительным и максимально осторожным.