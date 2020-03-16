Сообщается, что северо-западный ветер усилится до 13-18 метров в секунду. Высота волн составит от 1 до 2 метров. Представитель пресс-службы МЧС подчеркнул, что население должно быть бдительным и максимально осторожным.
В Дагестане ожидается усиление ветра
- Автор Габи
- 16 марта, 2020. Понедельник 11:09
В прибрежных районах Дагестана усилится ветер. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по РД.
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