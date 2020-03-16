ЗАМАНА - Из московской больницы для зараженных коронавирусом сбежала пациентка

Из московской больницы для зараженных коронавирусом сбежала пациентка

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16 марта, 2020. Понедельник 08:24
Из московской больницы для зараженных коронавирусом сбежала пациентка

Женщина с подозрением на заболевание коронавирусом убежала из больницы в московском районе Коммунарка. Об этом передает Telegram-канал «112».

Из московской больницы для зараженных коронавирусом сбежала пациентка
Происшествия

Как сообщают, первичные анализы у 40-летней пациентки показали положительный результат. Но женщина утомилась пребывать в карантине и решилась совершить побег.

 

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