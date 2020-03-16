Россиянин застрелил любовницу и ее дочь из охотничьего ружья и покончил с собой

В Морозовском районе Ростовской области местный мужчина охотничьим оружием убил женщину, которая проживала с ним, и ее дочку, сообщают РИА Новости.

После преступления он совершил суицид. Сообщают, инцидент случился из-за ревности. Перед суицидом 41-летний мужчина убил свою 38-летнюю сожительницу, а потом ее 14-летнюю дочь.

Начато уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».