После преступления он совершил суицид. Сообщают, инцидент случился из-за ревности. Перед суицидом 41-летний мужчина убил свою 38-летнюю сожительницу, а потом ее 14-летнюю дочь.
Начато уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
В Морозовском районе Ростовской области местный мужчина охотничьим оружием убил женщину, которая проживала с ним, и ее дочку, сообщают РИА Новости.
После преступления он совершил суицид. Сообщают, инцидент случился из-за ревности. Перед суицидом 41-летний мужчина убил свою 38-летнюю сожительницу, а потом ее 14-летнюю дочь.
Начато уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
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