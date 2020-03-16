На Ставрополье обрушился снегопад
- Автор Габи
- 16 марта, 2020. Понедельник 00:29
В воскресенье на Ставрополье внезапно похолодало, как и прогнозировали синоптики. К вечеру температура опустилась до плюс 5 градусов. Выпал снег, перерастающий в пургу.
Согласно данным метеопрогноза, снегопад не прекратится и ночью. Отметим, что ранее МЧС делало предупреждение о том, что будут неблагоприятные метеоусловия на Ставрополье.
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