ЗАМАНА - Московский таксист выбросил из машины сделавшую ему замечание пассажирку и уехал

Московский таксист выбросил из машины сделавшую ему замечание пассажирку и уехал

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14 марта, 2020. Суббота 00:16
Московский таксист выбросил из машины сделавшую ему замечание пассажирку и уехал

В Москве водитель такси выкинул из машины пассажирку, которая сделала ему замечание из-за слишком громкой музыки, и поехал дальше. Об этом передает РЕН ТВ.

Московский таксист выбросил из машины сделавшую ему замечание пассажирку и уехал
Происшествия

Как сообщают, ссора между таксистом и дамой случилась 9 марта. После замечания женщины водитель остановил машину, вышел из нее, ухватил руку пассажирки и силой вытащил из автомобиля, в итоге чего она упала на асфальт и ушиблась. Таксист украл у нее сумку и уехал. В сумке, по словам пострадавшей, был дорогой смартфон и больше 10 тысяч рублей наличными. Идет расследование. 

 

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