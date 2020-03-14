Трамп высказался, что объявление о режиме чрезвычайной ситуации позволит направить на борьбу с коронавирусом до 50$ миллиардов. Также, правительство быстрее сможет распределять финансы для защиты и борьбы от вируса по всем штатам.
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США
- Автор Мадина
- 14 марта, 2020. Суббота 00:11
Лидер США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в государстве из-за опасности смертельного коронавируса SARS-CoV-2. Об этом передает Reuters.
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