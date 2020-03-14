Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США

Трамп высказался, что объявление о режиме чрезвычайной ситуации позволит направить на борьбу с коронавирусом до 50$ миллиардов. Также, правительство быстрее сможет распределять финансы для защиты и борьбы от вируса по всем штатам.