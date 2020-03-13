ЗАМАНА - Вооруженный россиянин угнал такси

Вооруженный россиянин угнал такси

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13 марта, 2020. Пятница 01:00
Вооруженный россиянин угнал такси

В Москве работники Росгвардии арестовали вооруженного человека, укравшего автомобиль такси. Об этом в четверг, 12 марта, передает РЕН ТВ.

Вооруженный россиянин угнал такси
Происшествия

Как сообщают, кража случилась на Медынской улице. Преступник пытался расплатиться в магазине фальшивой пятитысячной купюрой, но кассир увидела фальшивку и отказалась продавать ему товар. Мужчина начал угрожать кассиру пневматическим оружием, и она нажала на тревожную кнопку для вызова полиции.

Преступник сбежал с места инцидента, угнав автомобиль такси, — угрожая оружием, вынудил водителя увезти его с места преступления. Росгвардейцы остановили такси и арестовали угонщика, 20-летнего гражданина Москвы. Его передали полицейским для последующего разбирательства.

 

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