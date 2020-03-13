На месте смерти ребенка ведут работы следователи СК РФ. Руководитель Гурьевского межрайонного следственного отдела приехал на место трагедии, передает Гацко.
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
- Автор Мадина
- 13 марта, 2020. Пятница 00:00
Девочку 12 лет насмерть придавило свалившимся из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, идет проверка, передает РИА Новости представитель СУ СК России по субъекту Наталья Гацко.
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