ЗАМАНА - В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом

В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом

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13 марта, 2020. Пятница 00:00
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом

Девочку 12 лет насмерть придавило свалившимся из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, идет проверка, передает РИА Новости представитель СУ СК России по субъекту Наталья Гацко.

В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Происшествия

На месте смерти ребенка ведут работы следователи СК РФ. Руководитель Гурьевского межрайонного следственного отдела приехал на место трагедии, передает Гацко.

 

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