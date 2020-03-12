ЗАМАНА - Российский старшеклассник открыл стрельбу в школе

Российский старшеклассник открыл стрельбу в школе

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12 марта, 2020. Четверг 16:19
Российский старшеклассник открыл стрельбу в школе

Ученик одной из школ города Свободный Амурской области начал стрелять из пневматического оружия в учебном заведении. 

Российский старшеклассник открыл стрельбу в школе
Происшествия

Получили ранения 2-е несовершеннолетних, передают в региональном УМВД. Как сообщает полиция, к инциденту может быть причастен 18-летний подросток, учащийся в старших классах. Причины случившегося выясняются..

 

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