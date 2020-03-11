Российский полицейский грабил почтальонов и разыскивал сам себя

В Екатеринбурге командир взвода ДПС Михаил Кислицын крал у почтальонов и искал сам себя. Об этом в среду, 11 марта, передает URA.RU со ссылкой на источник.

Преступник был уволен из полиции в прошлом году: суд приговорил его к 3-м годам условно за взяточничество. Он просил по 40 тысяч рублей за «крышевание» нарушителей большегрузных перевозок. В данный момент бывший сотрудник полиции задержан за нападение на почтальонов. Как сообщают, до этого было выявлено 4 эпизода вооруженного нападения: 3 из них были совершены в то время, когда Кислицын работал в полиции, а 1 — уже после увольнения.

Обнаружено, что было украдено примерно 700 тысяч рублей. Сотрудники полиции разыскивали ВАЗ-2114, на котором ездили преступники. И Кислицын был среди тех, кто искал нарушителей. Выходит, что он разыскивал сам себя.