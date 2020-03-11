ЗАМАНА - Морские черепахи едят грязный пластик в океане из-за запаха еды

Морские черепахи едят грязный пластик в океане из-за запаха еды

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11 марта, 2020. Среда 10:44
Морские черепахи едят грязный пластик в океане из-за запаха еды

Американские зоологи выяснили, что морские черепахи едят в океане грязный пластик. Причиной этому является запах еды.

Морские черепахи едят грязный пластик в океане из-за запаха еды
Происшествия

К биологам нередко попадают морские обитатели, желудок и пищевод которых полностью составляют пластиковые отходы. По мнению экспертов именно по этой причине животные вынуждены остаться на берегу, где они в итоге умирают.

В ходе нового исследования учёным удалось поймать 15 черепах. На них они изучили реакцию животных на старые и свежие пластмассовые предметы. В результате специалисты сделали вывод, что сильнее всего рептилий привлекает старый пластик. Как пояснили авторы научного проекта, причина заключается в запахе еды.

Однако сейчас биологи не владеют информацией, какие конкретно бактерии привлекают внимание морских обитателей.

 

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