Туристка упала со скалы в первый день отдыха и погибла

Жительница Британии Трейси Дайан Нотт сорвалась со скалы в 1-й день отпуска и умерла от полученных травм. О случившемся передает портал Mirror.

Женщина поехала в отпуск в Девон, Англию, вместе с супругом, дабы отпраздновать свое 50-летие. В тот день семья решила прогуляться по скалистой местности. Когда британка шла по прибрежной тропе в сторону парка, она не удержалась и сорвалась с обрыва на камни. Ее обнаружили мертвой в море.

В процессе экспертизы в крови женщины был выявлен высокий процент алкоголя. Сотрудники полиции выяснили, что супруги пытались подняться по лестнице в пьяном состоянии . В какой-то момент британка облокотилась на перила, не смогла держать равновесие и сорвалась вниз.

Инцидент признан несчастным случаем. По сообщению врачей, травмы британки соответствовали тем, что получают при падении с высоты.