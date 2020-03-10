Россиянин нашел на съемной квартире обезглавленный труп

Как сообщают, случай произошел в городе Луга. Мужчина арендовал комнату в квартире на Юношеской улице и нашел в ванной спрятанный под тряпками и мебельными панелями труп с ранением в области грудной клетки и сильными гнилостными изменениями. У тела не было головы — она была рядом, в металлическом ведре.

Тело опознали как предыдущего жителя квартиры. Им был 29-летний безработный мужчина. По подозрению в его убийстве арестовали 32-летнего белоруса, ранее живущего вместе с убитым человеком. Как подозревает следствие, причиной преступления могла быть внезапная драка между соседями. Начато уголовное дело.