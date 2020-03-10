ЗАМАНА - Россиянин нашел на съемной квартире обезглавленный труп

Россиянин нашел на съемной квартире обезглавленный труп

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10 марта, 2020. Вторник 14:29
Россиянин нашел на съемной квартире обезглавленный труп

В Ленинградской области мужчина обнаружил в арендованной квартире обезглавленный труп человека, передает Piter.TV.

Россиянин нашел на съемной квартире обезглавленный труп
Происшествия

Как сообщают, случай произошел в городе Луга. Мужчина арендовал комнату в квартире на Юношеской улице и нашел в ванной спрятанный под тряпками и мебельными панелями труп с ранением в области грудной клетки и сильными гнилостными изменениями. У тела не было головы — она была рядом, в металлическом ведре.

Тело опознали как предыдущего жителя квартиры. Им был 29-летний безработный мужчина. По подозрению в его убийстве арестовали 32-летнего белоруса, ранее живущего вместе с убитым человеком. Как подозревает следствие, причиной преступления могла быть внезапная драка между соседями. Начато уголовное дело.

 

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