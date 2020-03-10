Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Росгидромета. Сообщается, что в горах Дагестана с 18:00 мск 10.03.2020 г. по 18:00 мск 11.03.2020 г. будет лавиноопасно.
В Дагестане прогнозируется сход лавин
- Автор Габи
- 10 марта, 2020. Вторник 15:30
По прогнозу в ближайшие дни на территории четырех регионов Северного Кавказа ожидается лавинная опасность, в том числе и в Дагестане.
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