В Дагестане прогнозируется сход лавин

По прогнозу в ближайшие дни на территории четырех регионов Северного Кавказа ожидается лавинная опасность, в том числе и в Дагестане.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Росгидромета. Сообщается, что в горах Дагестана с 18:00 мск 10.03.2020 г. по 18:00 мск 11.03.2020 г. будет лавиноопасно.