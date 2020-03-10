На 97-м году жизни не стало ветерана ВОв Тамары Станислав

Участницу войны провожал весь город Избербаш. Тамара Яковлевна появилась на свет в станице Новотиторовская Краснодарского края. Она рано осталась без родителей и воспитывалась сестрой. Когда Тамара Яковлевна переехала в поселок нефтяников Изберг, то с 17 лет начала работать на железнодорожном участке пути, отдав профессии значительную часть жизни. В годы Второй мировой войны в составе железнодорожных войск участвовала в защите Кавказа. Тамара Яковлевна родила и воспитала 4-х четырех дочерей, передает РГВК "Дагестан".