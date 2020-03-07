Россиянку обвинили в похищении дочери

Россиянка незаконно увезла из Финляндии в РФ четырехлетнего ребенка, передает IltaLehti, ссылаясь на местную полицию.

Женщину обвиняют в похищении дочери. Сообщают, что у ребенка есть русское и финское гражданство. О краже ребенка заявил отец девочки. Полиция Финляндии заявляет, что прилагает все силы, дабы девочка вернулась домой к родителю.