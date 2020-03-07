Женщину обвиняют в похищении дочери. Сообщают, что у ребенка есть русское и финское гражданство. О краже ребенка заявил отец девочки. Полиция Финляндии заявляет, что прилагает все силы, дабы девочка вернулась домой к родителю.
Россиянку обвинили в похищении дочери
- Автор Мадина
- 07 марта, 2020. Суббота 00:00
Россиянка незаконно увезла из Финляндии в РФ четырехлетнего ребенка, передает IltaLehti, ссылаясь на местную полицию.
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