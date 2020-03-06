Россиянка утопила двоих детей на фоне депрессии

Гражданка города Вилючинск, которая утопила своих детей и пыталась совершить суицид из-за похождений мужчины, пребывала в тяжелой депрессии и страдала невротическим расстройством. Об этом передается на сайте Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

Из-за тяжелой депрессии женщина решилась совершить суицид и убить своих детей, чтобы те не испытали таких же трудностей в жизни. По результатам психиатрической экспертизы 27-летняя женщина признана адекватной, так как даже на фоне выявленных психологических расстройств могла понимать опасность своих решений и контролировать себя.