Мать тайно подкармливала страдающего от ожирения 146-килограммового сына

Сотрудники одной из детских больниц поделились, что один из их самых тяжелых пациентов, 14-летний мальчик по имени Томми, весит 146 килограммов. А 38 из них он набрал, пребывая на полуторагодовом лечении в больнице. Врачи не понимали в чем дело — мальчик сидел на строгой диете. Но далее обнаружилось, что его мама регулярно подкармливала подростка.

Женщина заявляет, что всегда считает калории при приготовлении еды. По ее мнению, мальчик в больнице слишком мало ест, а врачи заставляют его заниматься физическими упражнениями слишком много. Мать заявила, что ее сын отказывается есть больничную еду, что может привести к смерти от голода. Сам мальчик мечтает скинуть вес и регулярно жалуется на усталость и боль в ногах. Когда врачи нашли у него коробку шоколадных конфет, он клялся, что употребил только одну, а остальными угостил маму..