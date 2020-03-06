18-летняя шахматистка найдена мертвой в Москве

Шахматистка Александра Вернигора обнаружена умершей в квартире на западе Москвы. Об этом передает Telegram-кала «112».

Трупы 18-летней шахматистки и ее парня нашел отец девушки. Около них были обнаружены воздушные шары с закисью азота. По полученной информации, он и вызвал смерть молодых людей.