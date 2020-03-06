Трупы 18-летней шахматистки и ее парня нашел отец девушки. Около них были обнаружены воздушные шары с закисью азота. По полученной информации, он и вызвал смерть молодых людей.
Шахматистка Александра Вернигора обнаружена умершей в квартире на западе Москвы. Об этом передает Telegram-кала «112».
Трупы 18-летней шахматистки и ее парня нашел отец девушки. Около них были обнаружены воздушные шары с закисью азота. По полученной информации, он и вызвал смерть молодых людей.
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