ЗАМАНА - Коронавирус после мутации образовал более агрессивный подтип

Коронавирус после мутации образовал более агрессивный подтип

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05 марта, 2020. Четверг 13:10
Коронавирус после мутации образовал более агрессивный подтип

Мутации коронавируса из-за человеческого воздействия становятся менее агрессивными.

Коронавирус после мутации образовал более агрессивный подтип
Происшествия

По словам учёных, коронавирус разделился на два подтипа L и S. В свою очередь, образование подтипа L произошло из-за мутации подтипа S, который и является первоначальной формой возбудителя. В соответствии с публикациями в журнале National Science Review,  L тип вирус, который на сегодняшний день поражает людей в разных странах возник из-за вмешательства человека. Отметим, что ​S тип​  обнаруживается только​ ​ у 30 % заболевших.

По словам китайских учёных, полученные данные ещё не совсем точные и нуждаются в более детальных и доскональных исследований.

 

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