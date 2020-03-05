Коронавирус после мутации образовал более агрессивный подтип

По словам учёных, коронавирус разделился на два подтипа L и S. В свою очередь, образование подтипа L произошло из-за мутации подтипа S, который и является первоначальной формой возбудителя. В соответствии с публикациями в журнале National Science Review, L тип вирус, который на сегодняшний день поражает людей в разных странах возник из-за вмешательства человека. Отметим, что ​S тип​ обнаруживается только​ ​ у 30 % заболевших.

По словам китайских учёных, полученные данные ещё не совсем точные и нуждаются в более детальных и доскональных исследований.