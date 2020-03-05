ЗАМАНА - Охранник хотел убить змею и сжег целое здание

Охранник хотел убить змею и сжег целое здание

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05 марта, 2020. Четверг 10:35
Охранник хотел убить змею и сжег целое здание

Охранник поселения в гайанском регионе Ист-Бербис-Корентайн пытался сжечь змею и сделал костер, но в итоге полностью разрушил целое здание. Об этом передает издание Guyana Chronicle.

Охранник хотел убить змею и сжег целое здание
Происшествия

Днем охранник строения, где раньше находились правительственные работники, обнаружил змею. Рептилия отдыхала в автомобильной покрышке возле стены строения. Он захотел сжечь ее и устроил в покрышке костер.

Дальше охранник заснул. Он проснулся из-за запаха дыма. Когда он открыл глаза, он обнаружил, что все здание полыхает огнем.

Маленький костер перешел на другие горючие материалы и хранившиеся там же старые шины. За несколько минут огонь захватил все строение.

Пожарные приехали быстро и потушили огонь. Мужчину задержали для допроса. Идет расследование инцидента.

Выжила ли змея остается неизвестным.

 

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