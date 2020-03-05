Днем охранник строения, где раньше находились правительственные работники, обнаружил змею. Рептилия отдыхала в автомобильной покрышке возле стены строения. Он захотел сжечь ее и устроил в покрышке костер.
Дальше охранник заснул. Он проснулся из-за запаха дыма. Когда он открыл глаза, он обнаружил, что все здание полыхает огнем.
Маленький костер перешел на другие горючие материалы и хранившиеся там же старые шины. За несколько минут огонь захватил все строение.
Пожарные приехали быстро и потушили огонь. Мужчину задержали для допроса. Идет расследование инцидента.
Выжила ли змея остается неизвестным.