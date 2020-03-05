ЗАМАНА - Полицейские выписали 25 протоколов на участников свадебного кортежа

Полицейские выписали 25 протоколов на участников свадебного кортежа

Автор
05 марта, 2020. Четверг 09:37
Полицейские выписали 25 протоколов на участников свадебного кортежа

Участникам свадебного кортежа, направляющегося из Махачкалы в поселок Шамилькала, полицейскими были выписали 25 протоколов за то, что они многократно нарушали правила дорожного движения. 

Полицейские выписали 25 протоколов на участников свадебного кортежа
Происшествия

Известно, что кортеж ехал без госномеров на своих автомобилях и нарушители выезжали на полосу встречного движения.

Подробнее читайте на официальном сайте АИФ "Дагестан"

 

 

Прочитано 11 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top