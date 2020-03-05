Известно, что кортеж ехал без госномеров на своих автомобилях и нарушители выезжали на полосу встречного движения.
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Участникам свадебного кортежа, направляющегося из Махачкалы в поселок Шамилькала, полицейскими были выписали 25 протоколов за то, что они многократно нарушали правила дорожного движения.
Известно, что кортеж ехал без госномеров на своих автомобилях и нарушители выезжали на полосу встречного движения.
Подробнее читайте на официальном сайте АИФ "Дагестан"
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