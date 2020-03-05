Россиянин по частям украл дом соседа

Когда хозяин жилья вернулся из долгой поездки, он заметил, что его дом почти полностью разобран. Пострадавший заявил в полицию. Вором оказался гражданин, живущий на соседней улице. В течение 2-х месяцев он заходил во двор дома соседа и по частям разбирал его жилье. Украденные части вор использовал для стройки на своей земле, дабы сэкономить. Мужчина боялся разбирать жилища рядом со своим, поэтому его взгляд пал на дом, находящийся за несколько кварталов. Мужчина знал, что хозяин дома уехал в командировку. Дабы развеять подозрения соседей, мужчина заявлял, что помогает хозяину дома в его отсутствие. По этому инциденту идет проверка для решения о начале уголовного дела.