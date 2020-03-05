ЗАМАНА - На Марсе обнаружили странную дыру

На Марсе обнаружили странную дыру

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05 марта, 2020. Четверг 01:00
На Марсе обнаружили странную дыру

Специалисты НАСА нашли на фотографиях Марса странную дыру. Отверстие находится на склоне потухшего вулкана, оно может намекать на живые организмы, передается в блоге НАСА.

На Марсе обнаружили странную дыру
Происшествия

Отверстие было найдено специалистами во время исследования фотографий, сделанных аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году. Дыра диаметром 35 метров находится на западном склоне вулкана Гора Павлина. Ученые заметили, что кратер имеет почти полностью идеальную круглую форму, что может указывать на искусственное происхождение дыры. Благодаря боковому освещению ученые обнаружили, что под отверстием есть полое пространство. Исходя из внутреннего теневого угла, дыра имеет глубину примерно 28 метров.

Ученые считают, что находящаяся в глубинах вулкана пещера может быть защищена от тяжелых погодных условий Марса и радиации. Они предполагают, что в будущем времени вулкан Гора Павлина должен быть исследован научной экспедицией с Земли в первую очередь. По их мнению, что даже если в таких пещерах не будут обнаружены местные жители, то их можно использовать для хранения научного оборудования, даже роботов-марсоходов.

 

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взяты из открытых источников
 

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