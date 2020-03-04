Информация о возгорании на Демократической улице пришла в 7:55 мск. На место пожара были отправлены спасатели, сообщает ТАСС.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
В периметре рынка в Адлере случился пожар: огонь захватил 500 кв. м. Об этом передает ГУ МЧС по Краснодарскому краю в среду, 4 марта.
Информация о возгорании на Демократической улице пришла в 7:55 мск. На место пожара были отправлены спасатели, сообщает ТАСС.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
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