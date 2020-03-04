ЗАМАНА - В Дербенте полиция раскрыла кражу по горячим следам

В Дербенте полиция раскрыла кражу по горячим следам

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04 марта, 2020. Среда 09:59
В Дербенте полиция раскрыла кражу по горячим следам

В электричке «Дербент-Граница» к экипажу обратился 16-летний подросток и сообщил, что один из пассажиров поезда забрал его смартфон стоимостью больше 16 тысяч рублей, сообщает в пресс-служба УТ МВД РФ по СКФО.

В Дербенте полиция раскрыла кражу по горячим следам
Происшествия

За час работники транспортной полиции, благодаря показаниям свидетелей инцидента, выявили личность преступника. Им был 28-летний ранее судимый гражданин РД. Для последующего ведения дела его отвезли в дежурную часть линейного отдела полиции.

Выявлено , что данный мужчина подошел к несовершеннолетнему мальчику и попросил смартфон, дабы срочно сделать звонок. Далее мужчина вышел в тамбур, а когда вернулся, заявил подростку, что случайно уронил его смартфон.  В процессе личного досмотра сотрудники полиции нашли и забрали похищенный гаджет.

В данный момент следственным отделом Махачкалинского ЛУ МВД РФ на транспорте в отношении преступника начато уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину».

 

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