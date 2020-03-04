Свет отключат во временном промежутке с 9.00 до 18.00.
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АО «Дагестанская сетевая компания» проинформировала о плановых отключениях электроэнергии в различных городах и районах Республики Дагестан.
Свет отключат во временном промежутке с 9.00 до 18.00.
Более подробную информацию о событии читайте здесь
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