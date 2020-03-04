На Ставрополье жительница продавала младенца

Следственный комитет Ставропольского края возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в продаже своего новорождённого ребенка.

Согласно информации, представленной следователями, в 2019 году молодая беременная жительница края разместила в интернете объявление, суть которого заключалась в том, что она продаёт младенца за 50 тысяч рублей. Совершить покупку малыша захотела одна покупательница.

В феврале 2020 года у разместившей объявление женщины был рождён мальчик. Для того, чтобы оформить ребёнка роженица подменила свои документы на документы покупательницы, а новорождённого передала ей при выписке.

В больнице Новопавловска, где рожала "продавщица", заметили, что внешность заявительницы не соответствует данным в её документах и обратились в полицию.

Сейчас малыш находится в медицинском учреждении, где останется до определения его дальнейшей судьбы органами опеки и попечительства.