Сообщают, что в данный момент сложно давать какие-то прогнозы.
Аслан Бжания отвезли в больницу 2 марта в Сочи, накануне до выборов в президенты. Передают, что абхазского лидера оппозиции ввели в медикаментозную кому.
Медики поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом». Информацию об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в медицинских кругах Краснодарского края.
Сообщают, что в данный момент сложно давать какие-то прогнозы.
Аслан Бжания отвезли в больницу 2 марта в Сочи, накануне до выборов в президенты. Передают, что абхазского лидера оппозиции ввели в медикаментозную кому.
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