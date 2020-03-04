ЗАМАНА - Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии

Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии

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04 марта, 2020. Среда 02:00
Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии

Медики поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом». Информацию об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в медицинских кругах Краснодарского края.

Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Происшествия

Сообщают, что в данный момент сложно давать какие-то прогнозы.

Аслан Бжания отвезли в больницу 2 марта в Сочи, накануне до выборов в президенты. Передают, что абхазского лидера оппозиции ввели в медикаментозную кому.

 

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