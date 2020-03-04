ЗАМАНА - Двое жителей Дагестана заключены в СИЗО Петербурга

Двое жителей Дагестана заключены в СИЗО Петербурга

Автор
04 марта, 2020. Среда 00:30
Двое жителей Дагестана заключены в СИЗО Петербурга

Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО двух жителей Дагестана, которых задержали недавно после того, как произошёл инцидент в баре на севере города. Данную информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на Главное управление МВД по городу и Ленинградской области.

Двое жителей Дагестана заключены в СИЗО Петербурга
Происшествия

Обвиняемого заключат под стражу. Накануне в полиции проинформировали о том, что ночью в баре на Гражданском проспекте случился конфликт со стрельбой и поножовщиной. Стало известно, что двое жителей Дагестана, конфликтовали с посетителями бара, а после один из них выстрелил из травматического пистолета, а другой ударил ножом посетителя заведения.

Отметим, что зачинщики конфликта были задержаны полицией. В отношении них было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

 
 

 

Прочитано 13 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top