Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО двух жителей Дагестана, которых задержали недавно после того, как произошёл инцидент в баре на севере города. Данную информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на Главное управление МВД по городу и Ленинградской области.

Обвиняемого заключат под стражу. Накануне в полиции проинформировали о том, что ночью в баре на Гражданском проспекте случился конфликт со стрельбой и поножовщиной. Стало известно, что двое жителей Дагестана, конфликтовали с посетителями бара, а после один из них выстрелил из травматического пистолета, а другой ударил ножом посетителя заведения.

Отметим, что зачинщики конфликта были задержаны полицией. В отношении них было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.