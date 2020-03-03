ЗАМАНА - Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

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03 марта, 2020. Вторник 10:18
Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Областной суд Омска приговорил 29-летнюю местную гражданку к 11 годам лишения свободы за убийство ребенка. Убийца будет отбывать срок в колонии общего режима. Информацию об этом сообщили во вторник, 3 марта, передает сайт СК РФ.

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы
Происшествия

В данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Ранее мы писали, что россиянка убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек.

 

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